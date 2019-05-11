Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind, прибывший рейсом из Москвы, в субботу, 11 мая, совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга. Этот же авиалайнер должен был вернуться в Москву с пасажирами из Оренбурга.

Но обратный вылет воздушного судна задержан. "На неопределенное время", - цитирует представителя авиакомпании Игоря Александрова РИА Новости. "После аварии в Шереметьево все перестраховываются", - сказал представитель перевозчика.

По словам Александрова, данные со средств инструментального контроля будут направлены в Москву.

Вылет самолета был запланирован на 12:10 по местному времени. В настоящее время лайнер стоит на перроне. Все пассажиры соблюдают спокойствие.

Сегодня же самолет авиакомпании AzurAir должен был доставить туристов -россиян из Вьетнама в Новокузнецк. Но вернулся в аэропорт вылета в Камрань. Командир экипажа принял решение вернуться из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра, сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителей перевозчика. Самолет поднялся в воздух, но затем выработал топливо и вернулся в Камрань. Посадка прошла благополучно. Никто не пострадал. Сейчас воздушное судно осматривают технические службы.