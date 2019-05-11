В Москве открывается новый автовокзал "Северные ворота". В полную силу автовокзал около недавно открытой станции метро "Ховрино" заработает с 15 мая. С автовокзала "Северные ворота" из Москвы будут отправляться международные и междугородные рейсы, которые ранее отправлялись с автостанции Тушинская.

Представители ГУП Мосгортранс рассказали, что автовокзал "Северные ворота" - первый, построенный в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ). На автовокзале 8 перронов отправления международных и междугородных рейсов, следующих по направлениям на Северо-Запад: Санкт –Петербург, Хельсинки, Тверь, Великий Новгород, Смоленск, Ярославль, Вологду, Псков, Таллин, Ригу, Вильнюс, Варшаву и Беларусь.

4 перрона прибытия. Для пассажиров предусмотрены все удобства: откроются 10 касс, камеры хранения, зал ожидания, кафе, комната матери и ребенка, лифт для маломобильных граждан.