"На Небесах с ним разберутся, что с ним дальше будет", - сказал байкер Хирург после смерти Сергея Доренко

Байкер Хирург, лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко. Сергей Доренко скоропостижно умер в возрасте 59 лет 9 мая. Главный редактор ехал на своем мотоцикле в центре Москвы и внезапно упал. Подвело сердце.

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Отношения байкера хирурга и Сергея Доренко в последнее время были противорчивыми. Говорят, они даже подрались, каждый отстаивая свою правду.

По словам Александра Залдостанова, "когда человек гибнет – это всегда трагедия". "Несмотря на всю его дурь, в нем было много хороших качеств. Он был талантливый человек, смелый", - сказал байкер в интервью "КП" и добавил "На Небесах с ним разберутся, что с ним дальше будет. Неизвестно, что с у него в душе творилось. Очень противоречивая натура была".

Владимир Познер предположил, что его коллега Сергей Доренко "попал в ад". Актер Стас Садальский считает, что Сергея Доренко отравили. 10 мая, осведомленный источник заявил, что дополнительная экспертиза причины смерти журналиста проводиться не будет.



Практикующий врач - сердечно-сосудистый хирург - назвал признаки заблевания, которое унесло жизнь известного журналиста Сергея Доренко.