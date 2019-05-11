В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов

В Иркутске скончался кинорежиссер, оператор и фотограф Николай Тарханов. Николаю Тарханову был 51 год. О смерти режиссера без подробностей сообщил певец Аркадий Стародубцев. Причина смерти Тарханова пока неизвестна.

Николай Тарханов родился 14 июля 1967 года. Учился во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. В 2001 году Тарханов стал членом Союза Фотохудожников России.

Как режиссер он работал над фильмами "Три круга войны", "Уроки Жизни", "Поколение" и "Без неба", - передает РИА Новости.

Об этом сообщил певец Аркадий Стародубцев. "Большое горе, скончался Николай Тарханов", — написал Стародубцев в Facebook. В комментариях к сообщению певца выражают соболезнования родным и близким режиссера.