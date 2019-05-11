Две пострадавшие при крушении Superjet-100 в Шереметьеве пошли на поправку

Две женщины, пострадавшие при крушении Superjet-100 в Шереметьеве пошли на поправку. Речь идёт о пассажирах, которые получили серьёзные травмы и остаются в тяжёлом состоянии в больнице.

41 человек погиб при смертельной посадке "Суперджета" в Шереметьево

Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибиc, «есть положительная динамика и огромное спасибо врачам, которые борются за жизнь пациентов».

Напомним, при крушении российского лайнера Sukhoi Superjet-100 от удара о взлётно-посадочную полосу начался пожар. В трагедии погибли 41 человек, 10 были госпитализированы.