Источник: дополнительную экспертизу для установления причины смерти Доренко проводить не будут

Вечером в пятницу, 10 мая, осведомленный источник заявил, что дополнительная экспертиза причины смерти журналиста Сергея Доренко проводиться не будет. По его словам, в этом процессе нет необходимости.

Источник подчеркнул, что все проведенные исследования дали возможность установить точную причину кончины Доренко. Как сообщает ТАСС, смерть журналиста наступила от аневризмы аорты сердца, а не от отравления.

Ранее дочь Сергея Доренко от первого брака Екатерина написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца, поскольку, по ее мнению, он ушел из жизни не из-за естественных причин. Молодая женщина убеждена, что в кончине журналиста была заинтересована его жена Юлия.