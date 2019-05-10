Только 3% россиян верят в достоверность деклараций чиновников

Совсем недавно мы писали, как сын Жириновского и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев «забыл» задекларировать имущество жены почти на миллиард рублей и вот Левада-центр провели опрос, а насколько доверяют россияне декларациям чиновников и депутатов.

Сын Жириновского «забыл» задекларировать имущество жены почти на миллиард рублей

Как выяснилось, всего 3% наших граждан уверены, что высокопоставленные госслужащие и парламентарии указывают в своих декларациях полные данные о доходах и имуществе, которым они распоряжаются. Как показали результаты соцопроса, 77% респондентов считают, что чиновники, депутаты и сенаторы сообщают далеко не неполные сведения, при этом большая половина из них уверены, что в декларациях указана "ничтожно малая" часть богатства слуг народа, а остальное записано на родственников и знакомых. Многие уверены, что деньги и недвижимость спрятаны за границей.



Эксперты указывают, что доля скептически настроенных и не доверяющих чиновникам россиян с 2010 года практически не меняется, то есть мы не верим своим представителям во власти почти 9 лет.