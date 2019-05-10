Путин в составе команды «Легенды хоккея» забросил 10 из 14 шайб в матче против команды «Сборная НХЛ»

Владимир Путин 10 мая принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, который прошел в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Фото с матча опубликованы на сайте Кремля. Президент России выступил в составе команды «Легенды хоккея» под номером 11.

Сегодня играли против команды «Сборная НХЛ». В матче также приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, легендарные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Виктор Шалимов. Матч завершился со счётом 14:7 в пользу команды «Легенды хоккея». Путин забросил 10 шайб.

Победителем 8-го сезона Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+» стала екатеринбургская команда «Скон-Урал».

Сегодня начался чемпионат мира по хоккею. Сборная России обыграла сборную Норвегии со счетом 5:2.