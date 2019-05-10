Ученые выявили, что удаление аппендикса грозит риском развития болезни Паркинсона

Ученые из Западного резервного университета Кейза и медицинского центра "Университетские клинки Кливленда" провели исследование и обнаружили, что удаление аппендикса не так безопасно.

Масштабное исследование американских медиков выявило связь между удалением аппендикса и повышенным риском болезни Паркинсона. Ученые ранее выдвинули теорию, согласно которой, на здоровье головного мозга влияет здоровье кишечника.

В докладе ученых отмечено, что у пациентов, которым удалили аппендикс, в три раза возрастает вероятность развития болезни Паркинсона.

Исследователи проанализировали медицинские данные более 62,2 млн пациентов с болезнью Паркинсона. У 488 тысячи человек с этим диагнозом воспалившйся аппендикс был оперативно удален. Среди этих пациентов 4770 человек впоследствии получили диагноз о болезни Паркинсона. Исследователи констатировали: у людей, сохранивших аппендикс, риск развития болезни Паркинсона составил 0,29%, а у тех, кому он был удален, риск составил 0,92%. Цифры небольшие, но свидетельствуют о трехкратном росте заболеваемости, - сообщает портал "МедикФорум". Ученые продолжат исследование по этой теме.