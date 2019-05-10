На счета родственников погибших в аэропорту Шереметьево начали поступать средства

Родственникам погибших в катастрофе в аэропорту Шереметьево жителей Мурманской области начали перечислять выплаты. Данную информацию предоставили сегодня вечером в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что средства уже начали поступать на счета членов семьи погибших в результате ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", передает РИА "Новости"

Ранее врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис заявил, что родственники жертв катастрофы в Шереметьево получат по 1 миллиону рублей. Пострадавшим, которые проходят лечение в больнице, будет перечислено по 500 тысяч рублей.

Напомним, в результате жесткой посадки и возгорания самолета погиб 41 человек.