Владимир Путин назначил новым главкомом ВМФ РФ адмирала Николая Евменова

Президент РФ Владимир Путин назначил новым главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова. Глава Министерства обороны, генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду, 7 мая, сообщил о завершении военной службы экс-главкома ВМФ адмирала Владимира Королёва и представил нового главкома.

Шойгу зачитал указ главы государства. Ранее Евменов командовал Северным флотом. По данным министра обороны, адмирал Владимир Королёв служил 46 лет и теперь переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

Президент также назначил командующих Черноморского и Северного флотов. Ими стали вице-адмирал Игорь Осипов и вице-адмирал Александр Моисеев соответственно.