Известный продюсер и общественный деятель Андрей Разин сделал заявление по проведению похорон журналиста Сергея Доренко. Разин рассказал "Аргументам недели" о том, что " по решению семьи, Серёжа Доренко будет кремирован".

"Его прах будет захоронен на Троекуровском кладбище, недалеко от захоронениях моего сына Саши", - сообщил продюсер.

Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая в 11:00 часов на Троекуровском кладбище. "Его сердце, как и у моего сыночка, остановилось в центре Москвы", - отметил Разин.

Андрей Разин рассказал о личных взаимоотношениях с журналистом. "Хочу ещё раз сказать о том, что в моей жизни Сергей сыграл огромную роль. Я также постарался сделать для него многое. В 2003-м году, в сентябре месяце, я его прописал к себе домой, в Ставропольский край", - делится продюсер.

"После начала гонений на Сергея бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым и преследования судебными органами, в отношении него был вынесен приговор, который я считал несправедливым. Поэтому Сергей прибыл в Ставропольский край, прописался ко мне, я его спрятал от всех недоброжелателей", - рассказал Разин.

По его словам, Александр Черногоров, в то время губернатор Ставропольского края, был категорически против этого решения.

"Но, тем не менее, судебные органы Ставропольского края приняли иск Сергея и рассмотрели его, после чего его полностью реабилитировали и сняли судимость", - подчеркнул Андрей Разин.

"Я, будучи тогда членом фракции КПРФ в Государственной Думе от Ставропольского края, председателем комиссии по назначению судей, предложил Сергею вступить в ряды коммунистической партии. Он вступил в партию, стал моим помощником и, кстати, очень сильно поддержал меня в работе. Тогда на территории Ставропольского края, где губернатором также был избран мой бывший помощник, тоже от коммунистической партии. Я убедил Геннадия Андреевича Зюганова в том, что Сергей Доренко будет хорошим коммунистом", - рассказал Разин.

"Я уверен, что Сергей никого не подвёл", - подчеркнул политик. "Я прошу всех прийти и попрощаться с Сергеем на Троекуровское кладбище и отдать дань уважения этому человеку, и проводить его в последний путь", - призвал Разин и добавил: "Главное, что Сергей ушел из жизни не судимым, чистым человеком, порядочным и переживающим за нашу Родину".