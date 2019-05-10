В Москве могут увековечить память журналиста Сергея Доренко. Доренко скончался 9 мая. Ему было 59 лет. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов считает, что Сергей Доренко - один из ярчайших представителей отечественной журналистики.

Стало известно, когда состоится прощание с Сергеем Доренко

По оценке Герасимова, Доренко был ярким, самобытным журналистом, ему удалось сохранить своё лицо, - передаёт радиостанция "Говорит Москва", главном редактром которой с 2013 года работал журналист. Герасимов уверен, что журналистское сообщество выйдет с предложением увековечить память Сергея Доренко."Москва, конечно же, поддержит их предложение", — отметил столичный чиновник.

Причиной смерти Сергея Доренко стал разрыв аорты. Прощание с журналистом состоится 12 мая на Троекуровском кладбище. У Доренко остались трое взрослых детей от первого брака, жена Юлия и две маленькие дочки.

Память Сергея Доренко увековечат в музее его школы в Волгограде.

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил: "Он всегда был очень талантливым человеком. Его такая неожиданная кончина — это страшная трагедия. Он был талантливый и неоднозначный". "Он был человеком, очень хорошо владевшим языком, а для журналиста это главный инструмент работы. И безусловно, он пользовался огромной популярностью", - цитирует правозащитника РИА Новости.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в семье военного лётчика в Керчи. Он выпускник историко-филологического факультета РУДН. После вуза работал переводчиком с делегациями из Латинской Америки и Африки. Карьеру на телевидении Сергей Доренко начал в 1985 году. Он вёл программу «Время» и руководил Дирекцией информационных программ на ОРТ. В 2005 году стал автором и ведущим утренней программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы»; с 2008 по 2013 год был главным редактором и ведущим программы «Подъём» на «Русской службе новостей». В 2014 году создал радиостанцию «Говорит Москва», был её главным редактором и ведущим программы «Подъём».