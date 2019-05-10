Чиновники и депутаты будут месяц обедать в школьных столовых на 69 рублей в день. Выживут ли они?

Мэр Казани Ильсур Метшин дал указание местным чиновникам и депутатам месяц обедать в школьных столовых на 69 рублей в день. Таким образом он собрался лично проверить качество питания учеников в школьных столовых.

"Мы поступим достаточно просто: все 162 школы распишем между собой. И весь май, с понедельника по субботу, будем обедать в школьных столовых. Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане, и обедать. Учитывая рост цен, накормить вкусно при двухразовом питании — задача не из простых. Но посильная. Даже с единичным случаем нарушения мы мириться не будем", — цитирует пресс-служба выступление Метшина на совещании в мэрии. Пользователе уже прокомментировали, что мэр очень оптимистичен если уверен, что «такая задача посильная» для комбинатов школьного питания, в которых стараются экономить практически на всем. Кроме того, вряд ли чиновники ограничатся школьным обедом. «Вот может и похудеют к лету немного наши народные избранники», «Да ладно. Будут приезжать после этих проверок и заказывать себе в кабинеты борща понаваристей, а потом скажут, что детишек кормят хорошо», - считают пользователи Сети.