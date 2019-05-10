Путин выразил соболезнования родным журналиста Доренко

В пятницу, 10 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, который скончался вечером в минувший четверг от разрыва аорты.

Соответствующую информацию сегодня днем предоставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, который отметил, что Владимир Путин давно был знаком с Сергеем Доренко и всегда ценил его вклад в развитие российской журналистики, а также его принципиальную позицию, передает РИА "Новости"

9 мая Сергею Доренко стало плохо во время езды на мотоцикле. Впоследствии стало известно, что у журналиста произошел разрыв аорты. Ему было 59 лет.