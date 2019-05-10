Дед Зеленского во время ВОВ бил фашистов и был награжден двумя орденами Красной Звезды

Весь мир в эти майские дни вспоминает своих родных людей, воевавших в годы Великой отечественной войны. Шоумен Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, 9 мая в День Победы посетил могилу своего деда по отцу — участника Великой Отечественной войны Семена Ивановича Зеленского.

Уроженец Кривого Рога Семен Зеленский в 1942 году в возрасте 18 лет был призван на фронт. Во время Великой Отечественной войны дед новоизбранного президента служил командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии.

Информация о подвиге Семена Зеленского хранится в базе "Память народа". В документе, рассекреченном согласно приказу Минобороны РФ от 8 мая 2007 года, говорится, что он во время боя около реки Западный Буг лично отыскал брод и под сильным огнем фашистов одновременно всей ротой форсировал реку, не имея ни единой потери, и быстро начал отбрасывать врагов за бугор. За это и за бой около села Александровка, в котором уничтожены 15 гитлеровских солдат и офицеров, получил ордена Красного знамени.