Горячий ТОП региональных новостей: прошла 74-я годовщина Великой Победы

На повестке дня уходящей недели праздничный фейерверк в Твери, костромской экстремал, маньяк со скальпелем в Новосибирске и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Небо над Тверью озарил праздничный фейерверк. Около 10 часов вечера площадь у Обелиска снова заполнилась людьми. Утром здесь было многолюдно из-за парада Победы, а днем площадь стала финишной чертой шествия «Бессмертного полка», в котором приняли участие 35 тысяч человек, сообщает Афанасий-бизнес.

В Костроме экстремал прыгнул с крыши Островского причала. Костромские соцсети «взорвало» видео с мужчиной, прыгнувшим в Волгу прямо с крыши Островского причала, сообщает K1NEWS.RU.

Камчатка отметила 74-ю годовщину Великой Победы. После того, как по площади имени В. И. Ленина прошли парадные расчеты, камчатцев поздравили командующий Войсками и Силами на Северо-Востоке России Александр Юлдашев и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Напавший со скальпелем на женщин в День Победы пенсионер арестован в Новосибирске. 9 мая в лесном массиве СНТ «Обские зори» прогуливались две женщины. В этот момент к ним на велосипеде подъехал неизвестный мужчина в годах и стал требовать деньги, угрожая в случае отказа порезать острым металлическим предметом. Об этом пишет НДН.инфо.

Киров перед Днем Победы превратился в цветочный город. Как сообщает Новый вариант, в основном сажали жёлтые и оранжевые бархатцы, виола фиолетовая, красная, жёлтая. Эти цветы устойчивы к переменам погоды, отлично растут в условиях города.

Рукотворные пожары в Калининградской области в честь Дня Победы. В 9 мая на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступило первое сообщение о пожаре на улице Летней в городе Калининграде. На клумбе горел торф на площади 500 квадратных метров, как уточняет НИА Калининград.

В Ставрополе в День Победы полицейские исполнили песни военных лет. В рамках патриотической акции «Солдатам Великой Победы посвящается…!» сотрудники Культурного центра краевой полиции подготовили и провели для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей и гостей Ставрополья праздничные концерты, сообщает Ставропольский репортер.