Российский космонавт рассказал, почему на МКС могло пахнуть спиртом

Герой России и космонавт Павел Виноградов предположил, из-за чего на Международной космической станции после стыковки с кораблём Dragon-2 мог появиться запах спирта.

По мнению Виноградова, причин может быть несколько. Во-первых, спирт могли использовать ещё на Земле, чтобы обеззаразить корабль. Или же такой запах могли дать некоторые материалы, которые использовались внутри самого корабля, - передаёт 360. Космонавт не уверен, что причиной мог стать именно спирт. Источник проблемы станет полностью известен только после анализа проб воздуха, которые экипаж МКС отправит на Землю.

«То, что это спирт — совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле — другие соединения», - предположил Виноградов.