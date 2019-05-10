Стала известна причина смерти Сергея Доренко

Минувшей ночью медики провели вскрытие тела погибшего журналиста Сергея Доренко, выяснив причину смерти. Об этом сегодня сообщает РБК со ссылкой на два источника в бюро судмедэкспертизы. Момент падения Сергея Доренко с мотоцикла попал на видео

Сергей Доренко скончался в четверг, 9 мая, после аварии в Москве. Он ехал на мотоцикле по трассе в центре столицы. Как выяснилось, причиной смерти журналиста стало нарушение работы сердца.

Вскрытие прошло в морге при Троекуровском кладбище. Судмедэксперты обнаружили у Доренко скопление жидкости, препятствующее функционированию главного органа. Этот сбой и привел к ДТП.

Ранее АН сообщали, что в Сеть попала видеозапись момента аварии. Инцидент произошел на Николоямской улице. Мотоцикл главреда "Говорит Москва", преодолев несколько полос, вылетел на "встречку".