Мария Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко

Директор Департамента информации и печати в МИД России Мария Захарова прокомментировала смерть известного журналиста Сергея Доренко. Доренко ушел из жизни 9 мая в возрасте 59 лет.

"Доренко. Явление, конечно. Ни белое, ни чёрное. Отчаянное, что ли. Не договорили", - написала официальный представитель МИД РФ пост в Facebook.

Гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов рассказал, что Сергей Доренко был уникальным журналистом высочайшего класса со своим мнением, стилем и особенностями подачи, он всегда знал, как зацепить слушателей, - передает РИА Новости. "Уникальный был человек, уникальный журналист высочайшего класса",- сказал Мамонтов.

По его словам, Доренко "журналистику знал от и до, от верхов до низов, как она устроена".

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался в четверг, 9 мая, в Москве.

По предварительной информации, его похоронят на Троекуровском кладбище.