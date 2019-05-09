Телеведущая Ксения Собчак предположила, что появится масса конспирологических версий смерти журналиста Сергея Доренко. Собчак заявила в Telegram, что не верит в конспирологические версии смерти Доренко. По ее мнению, все дело в случайности.

"Сейчас будет масса конспирологических версий, но почему-то в данном случае я верю в роковую случайность" - пишет Ксения Собчак.Сергей Доренко в последние годы работал главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Радиостанция официально подтвердила информацию о гибели Доренко.

Журналист упал с мотоцикла в Москве. Прохожие - очевидцы вызвали "скорую". Доренко госпитализировали. Медики боролись за его жизнь.