На месте гибели Сергея Доренко работает полиция

На месте гибели известного журналиста Сергея Доренко работает полиция. О смерти главного редактора радиостанции "Говорит Москва" стало известно несколько минут назад. Доренко скончался около 18:30 9 мая. Сергею Доренко было 59 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ (@capitalmoscow)9 Май 2019 в 10:29 PDT

На месте происшествия работают правоохрантельные органы. Известно, что Доренко ехал на мотоцикле Triumph Bonneville. Дорожные видеокамеры запечатлели момент трагедии. Мотоцикл Доренко следует в крайней правой полосе, затем внезапно резко сворачивает налево, пересекает еще две полосы, выезжает на встречку и врезается в отбойник, - сообщает "МК".

Причина гибели журналиста устанавливается. По одним данным, он не справился с управлением байка и, потеряв его, и совершил столкновение с бетонным ограждением на Николоямской улице. Прохожие вызвали скорую. Журналиста госпитализировали. Врачи боролись за жизнь журналиста, но спасти его не удалось. Предположительно, во время поездки на мотоцикле Доренко стало плохо с сердцем.

В адрес семьи и близких журналиста начали поступать соболезнования. У Доренко остались взрослый сын, жена и две маленькие дочки. "Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", - написал в Твиттер мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, Сергей Доренко работал на Первом канале, на "Эхе Москвы". До гибели он руководил радиостанцией "Говорит Москва".