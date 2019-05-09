Жители Керчи почтили погибших в войну солдат, поднявшись колонной с горящими факелами на гору Митридат

По традиции керчане начали отмечать День Победы уже 8 мая, когда собравшись в огромную колонну, с горящими факелами они направились к горе Митридат, пишут «Аргументы недели-Керчь».

Гости и жители города-героя почтили погибших в войну солдат и ветеранов ВОВ, передает пресс-служба керченского горсовета. Традиция подниматься со светящейся колонной на гору Митридат существует с 1973 года, когда городу присвоили героический статус. С момента рождения этой идеи шествие проходит ежегодно вот уже 46 лет.

Тысячи участников акции, собравшись в колонну на улице Ленина, вышли к подножию горы. По ходу движения к шествию с разных сторон присоединялись все желающие. На вершине возвышенности людей ждала театрализованная постановка, которую стилизовали под военное время. Завершилось же мероприятие праздничным салютом.































