Погиб Сергей Доренко, главред радиостанции "Говорит Москва"
9 мая 2019, 20:43 [ «Аргументы Недели» ]
Погиб известный журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Ему было 59 лет.
По предварительным данным, Доренко ехал на мотоцикле по Николоямской улице в центре Москвы.
Неожиданно журналист почувствовал себя плохо и упал с байка на дорогу. Говорят, у него случился сердечный приступ. Очевидцы позвонили, вызвали "скорую". Медики прибыли быстро. Но врачи спасти Сергея Доренко не смогли, - передает ТАСС.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Сергей Доренко скончался, не приходя в сознание.
У Доренко остались жена и две маленькие дочки.