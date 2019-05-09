Погиб известный журналист, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Ему было 59 лет.

По предварительным данным, Доренко ехал на мотоцикле по Николоямской улице в центре Москвы.

Неожиданно журналист почувствовал себя плохо и упал с байка на дорогу. Говорят, у него случился сердечный приступ. Очевидцы позвонили, вызвали "скорую". Медики прибыли быстро. Но врачи спасти Сергея Доренко не смогли, - передает ТАСС.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Сергей Доренко скончался, не приходя в сознание.

У Доренко остались жена и две маленькие дочки.