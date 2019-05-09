Упавшее дерево на территории Кузьминского лесопарка травмировало двух человек

Появились подробности о пострадавших в результате падения деревьев в Москве. В результате падения дерева на территории Кузьминского лесопарка пострадали два человека.

В пресс-службе префектуры ЮВАО, на территории которого находится лесопарк, сообщили, что пострадавших оказали оперативную медицинскую помощь. Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал, что в период усиления порывов ветра в скорую помощь обратились и были госпитализированы пять человек.

По словам главного медика столицы, они уже обследованы. У пострадавших различные нетяжелые травмы. Им оказывается необходимая помощь. Двоих после оказания медпомощи выписывают, - передает АГН "Москва".

Синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Москве. За несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков.