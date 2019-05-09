В Москве 8 человек пострадали из-за падения деревьев в четверг, 9 мая

В Москве в четверг, 9 мая, во второй половине дня резко испортилась погода. На столицу обрушились ливень с грозой. Сверкают молнии. В результате падения деревьев пострадали восемь человек. Синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий.

Так и случилось. Пару часов назад в столице потемнело, поднялся сильный ветер. В Тушино дождь лил стеной. Мигом появились огромные лужи. В некоторых столичных районах выпал град. ЧП произошли в Восточном и Юго-Восточном округах. В первом пострадали пять человек, во втором — три человека. Об их состоянии пока не сообщается.

По предварительным данным, погибших нет, - передает РИА Новости. Ранее сегодня синоптики Гидрометцентра объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы. Предупреждение будет действовать в течение ближайших суток - до 21:00 10 мая. Московские спасатели призвали жителей столичного региона быть аккуратными и строго соблюдать правила личной безопасности.

Напомним, в связи со сложными метеоусловиями воздушная часть Парада Победы на Красной площади была отменена.