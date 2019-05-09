В Москву вернулись иволги, кукушки и соловьи

В российскую столицу вернулись соловьи, иволги и кукушки. Об этом в четверг, 9 мая, сообщили журналистам в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода", пишет Агентство городских новостей "Москва".

"На природные территории Москвы из птиц прилетели: кукушка, иволга, соловей. На днях ожидается прилет черного стрижа", - рассказал собеседник агентства, отметив при этом, что им определенно есть чем питаться.

По его словам, необходимая кормовая база у пернатых имеется, поскольку на территории столичного региона уже появились первые насекомые. Также в Москву ждут славок и мухоловок. Грачи и скворцы уже прилетели.