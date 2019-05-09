Где в Москве 9 мая можно посмотреть салют в честь Дня Победы
9 мая 2019, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве 9 мая салют в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне будет дан на 34 городских площадках. В основном они расположены в столичных парках, на площадях, а также на берегах водоемов.
Самое эффектное световое представление состоится на Поклонной горе. Там 30 залпов раскрасят небо огромными шарами и цветами. Салют начнется в 22:00 и продолжится в течение 10 минут. За это время по всему городу прогремят 10 тысяч залпов. Вечернее небо украсят шары и цветы из разноцветных искр. Фейерверки запустят на высоте от 100 до 350 метров.
Полный перечень площадок в Москве опубликован на сайте мэрии Москвы.
Для запуска салютов используют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров. На Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.