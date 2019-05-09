Журналиста, ведущего еженедельное радиошоу в теле-радиокорпорации ВВС Дэнни Бэйкера уволили за "глупую и безумную" шутку про новорожденного сына британского принца Гарри и его супруги американской актрисы Меган Маркл.

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Радиоведущий сравнил ребенка королевской четы с шимпанзе. Дэнни Бэйкер написал в своем микроблоге в Твиттере пост о рождении в семье принца Гарри и Меган Маркл сына и добавил архивное черно-белое фото мужчины и женщины, держащих за руку обезьяну в костюме и с тростью.

Пользователи сети юмор журналиста не оценили. Бэйкера обвинили в расизме и издевательстве над африканскими корнями супруги британского Меган Маркл, - передает "Эхо Москвы".

Представитель BBC пояснил, что опубликованный снимок идет вразрез с ценностями корпорации, и твит сотрудника является серьезной ошибкой. В ВВС заявили, что Бэйкер – прекрасный ведущий, но еженедельное радиошоу он вести больше не будет.

61-летний журналист удалил свое сообщение. Он лично признал, что твит был глупым и безумным.

В понедельник, 6 мая, герцогиня Сассекская Меган Маркл родила сына.