Боязнь людей — это результат необъективного освещения СМИ, - Погосян

Бывший генеральный директор компании "Сухой" Михаил Погосян высказал мнение, почему люди боятся летать на самолетах "Суперджет-100" (Sukhoi Superjet, SSJ-100). Виновата пресса. Экс-глава компании "Сухой" считает, что СМИ необъективно освещают катастрофу SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево, поэтому у людей возникает страх летать на этих самолетах.

Эксперт рассказал, какие ошибки могли совершить члены экипажа SSJ

"Боязнь людей — это результат необъективного освещения в СМИ", — цитирует РИА Новости Погосяна.

5 мая самолет SSJ 100 совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

В среду, 8 мая, в Москве отменили или задержали несколько рейсов самолетов "Суперджет". По неизвестным причинам были отменены рейсы из Москвы в Пермь и обратно, задерживались вылеты в Ригу и Минск, а рейс в Ульяновск отменили. В Ростове-на-Дону самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", который должен был вылететь в Москву, задержали по техническим причинам.