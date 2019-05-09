В сети опубликована видеозапись Парада Победы, состоявшегося на Красной площади в Москве

В сети опубликована видеозапись Парада Победы, состоявшегося 9 мая на Красной площади в Москве.

Принимал парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

На центральной трибуне находились президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. Среди гостей - бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.









По традиции парад начался под перезвон курантов на Спасской башне. Под музыку песни "Священная война" знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на Красную площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы.

Шойгу и Салюков объезжали парадный строй на новейших российских кабриолетах Aurus.









В параде приняли участие более 13 тысяч военнослужащих, свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники.

















Пролет авиации отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

