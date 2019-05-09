Президент РФ Владимир Путин 9 мая по окончании Парада Победы на Красной площади возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Церемония завершилась исполнением Гимна России и маршем воинских подразделений.

Российский лидер также возложил цветы к обелискам городов-героев.

В Москве и многих городах, не только России, но и мира, проходит шествие "Бессмертного полка". В акции участвуют тысячи человек. Президент РФ Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" на Красной площади в Москве.

Путин участвует в шествии в пятый раз. У президента воевал отец Владимир Спиридонович Путин. В начале войны Владимир Путин-старший работал на военном предприятии в тогдашнем Ленинграде. У него была "бронь". Но Владимир Спиридонович написал заявление и попросился на фронт. Его направили в диверсионный отряд НКВД. В ходе одной из вылазок Путин старший был ранен.