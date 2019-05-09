Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы

Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы с 74-й годовщиной Великой Победы. Соответствующее видео опубликовано на персональном сайте мэра российской столицы.

Градоначальник отметил, что Великая Отечественная – часть национального самосознания российского народа, такая же важная, как борьба с татаро-монголами, война с Наполеоном и Первая мировая. «Из этих трагических и героических страниц летописи складывается национальный характер и осознание места России в истории человечества», - подчеркнул Собянин.

Обращаясь к ветеранам, мэр сказал, что им пришлось столкнуться с самыми страшными испытаниями. «Ни книги, ни фильмы об этом по-настоящему не расскажут. Но жива память, которую вы оставили детям и внукам. Которую они теперь передают следующим поколениям», - отметил глава города.

Накануне Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной и члены столичного правительства. После возложения цветов собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания. Затем делегация отправилась к памятнику маршалу Георгию Жукову, расположенному на Манежной площади.