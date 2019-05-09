Участники «Бессмертного полка» смогут увековечить своих героев в уникальном мультимедийном проекте «Дорога памяти»

Все участники «Бессмертного полка» смогут загрузить фотографии родственников-участников Великой Отечественной войны, с которыми прошли сегодня, на интернет-портал «Дорога памяти». Уже через год, к 75-летию Великой Победы, эти фотографии навечно отобразятся в уникальной мультимедийной галерее филиала Центрального музея Вооруженных Сил РФ «Дорога памяти». Открытие музея состоится 9 мая следующего года.

Грандиозный проект объединит в себе десятки миллионов фотографий фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда. На сервис «Дорога памяти» фотографии своих родственников, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, может внести каждый желающий.

При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участнике войны также можно направить через ближайший военный комиссариат или по почтовому адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 с пометкой «Дорога памяти».

Консультативную поддержку участников проекта по вопросам направления сведений через военные комиссариаты или почтой можно будет получить по телефонам горячей линии:

8-(495)-696-71-32, 8-(495)-696-71-36.

За две недели работы сайта «Дорога памяти», его посетители загрузили более 150 тысяч фотографий и данных фронтовиков.

Работа по сбору и оцифровке личных дел участников Великой Отечественной войны также ведется во всех военных комиссариатах страны. Вся информация также будет размещена на сайте «Дорога памяти», а затем передана в мультимедийную галерею филиала Центрального музея Вооружённых Сил в Подмосковье.