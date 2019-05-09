Опубликованы советы астролога Павла Глобы для трех знаков зодиака на май 2019-го

Павел Глоба подготовил рекомендации на май текущего года для представителей трех знаков зодиака. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

Астролог посоветовал Близнецам быть внимательными и осторожным, не берясь за множество дел одновременно. Крайне важно правильно определить приоритеты и сосредоточиться на решении самых значимых задач, отметил Глоба.

Людям, рожденным под знаком Рака, необходимо в мае скрывать свои планы от окружающих. В противном случае они могут начать сомневаться и отказаться от перспективных возможностей.

Весам в последнем весеннем месяце предстоит масштабная перестройка своего мышления. Для этого нужно гнать от себя все негативные эмоции и мысли, процитировал Павла Глобу сайт nicstyle.ru.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети выложили гороскоп для трех знаков зодиака, которым май принесет счастье.