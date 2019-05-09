Опубликованы советы астролога Павла Глобы для трех знаков зодиака на май 2019-го
9 мая 2019, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]
Павел Глоба подготовил рекомендации на май текущего года для представителей трех знаков зодиака. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад в российском интернет-сегменте.
Астролог посоветовал Близнецам быть внимательными и осторожным, не берясь за множество дел одновременно. Крайне важно правильно определить приоритеты и сосредоточиться на решении самых значимых задач, отметил Глоба.
Людям, рожденным под знаком Рака, необходимо в мае скрывать свои планы от окружающих. В противном случае они могут начать сомневаться и отказаться от перспективных возможностей.
Весам в последнем весеннем месяце предстоит масштабная перестройка своего мышления. Для этого нужно гнать от себя все негативные эмоции и мысли, процитировал Павла Глобу сайт nicstyle.ru.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети выложили гороскоп для трех знаков зодиака, которым май принесет счастье.