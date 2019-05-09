Путин заявил, что ряд стран осознанно искажает историю войны

В четверг, 9 мая, в Москве на Красной площади состоялся парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В ходе праздничного мероприятия глава государства поздравил всех с Днём Победы и отметил важность хронологии исторических событий.

"Память о Великой Отечественной войне - это наша совесть и ответственность. В ряде государств осознанно искажают события войны, возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают предков", - передаёт слова президента RT.

Путин добавил, что невозможно забыть подвиг, который совершили настоящие герои войны. Лидер российского государства отметил, что наш народ всегда будет чтить ветеранов со всех стран, которые принимали участие в ВОВ и "прославлять победу, которая была и остается одной на всех".