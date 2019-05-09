Как в Севастополе проходит парад Победы

Легендарная и современная военная техника прошли бок о бок по центральной улице Севастополя.

Еще с утра центр города был перекрыт. Полиция пропускала только общественный транспорт. Автобусам и маршруткам пришлось аккуратно пробираться через нескончаемый поток людей, которые пришли приветствовать оставшихся в живых и отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Москве звенящая тишина подготовки к главному параду страны тревожила сердце присутствовавших торжественным настроением. Севастопольское утро встречало горожан и гостей города праздничными песнями и щебетанием птиц.









Согласно программе, парад возглавляет легендарная военная техника времен войны. Следом за танками Т-34, ИС-2 и Катюшей, запланирован проход соверменной техники. На центральном кольце выстроились друг за другом "Тигры" и "Тайфуны", бронетранспортеры, танки Т-72Б3, зенитно-ракетные комплексы С-400, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки "Монолит" и "Минерал", береговой ракетный комплекс "Бастион".



По словам организаторов, в параде задействовано примерно 100 единиц техники.







