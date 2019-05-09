С 2019 г. вступили в силу новые правила по уплате налогов за дачную недвижимость. К началу апреля предложения по продаже дач увеличились в сравнении с первым кварталом 2018-го на 22%. Граждане не хотят платить за каждый сарай. Специалисты по недвижимости полагают, что на рынке наблюдается только первая волна продаж: люди избавляются в основном от неиспользуемой собственности. Ведь по новому закону в течение 2019 г. они должны переоформить документы на свои фазенды. А тех, кто этого не сделает, в 2020 г. начнут преследовать.



Де-юре за каждый сарай налог платить не нужно – только за капитальные строения. Если брать практику судов, то они при определении капитального строения отталкиваются от наличия фундамента.



Государства продлевает «дачную амнистию» для 60 млн дачников. У государства есть цель: всех вывести на свет, выдать учётные номера, чтобы потом обложить поборами по полной. Большинству дачников придётся заплатить два налога. Налог на имущество физических лиц – за дом и земельный налог – за участок, на котором он расположен.



Власти давно мечтают обложить садоводов по-взрослому. Заворачиваются эти инициативы в обёртку заботы о владельцах дач: регистрация собственности на землю и строения, возможность прописки, включение садоводств в границы поселений и т.д. Чем грозит дачникам новое коварство государства читайте в свежем номере "Аргументов недели".



