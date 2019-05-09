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Почему кинорежиссер Карен Шахназаров зачастил на политические шоу?

9 мая 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Почему кинорежиссер Карен Шахназаров зачастил на политические шоу?

На планете существует лишь 20% людей, которые интересуются всем, в том числе и политикой. Но это не значит, что остальные все сплошь идиоты! Просто они не интересуются. И это их ошибка, потому что «интересующиеся» люди и определяют жизнь всех остальных. Как говорится, если ты не интересуешься политикой, то политика будет интересоваться тобой.

"Мне это интересно, все мужчины любят поговорить о политике. К тому же мой отец Георгий Шахназаров был основателем советской политологии! Я вырос в политической среде и всегда интересовался политикой, пытался её анализировать. Отец работал в ЦК КПСС, у него был доступ к списку книг для служебного пользования, которые не публиковались в СССР. Я тоже их читал. Там было много интересных изданий, и, уверяю вас, не все из них являлись антисоветскими. Возможно, благодаря этим книгам я и стал интересоваться политикой. Что касается политических шоу, то я хожу, только если мне интересно. Для меня это не профессия, которой я зарабатываю на жизнь. Эти передачи смотрят миллионы зрителей, а значит, то, что я там говорю, так или иначе оказывает влияние на людей", - говорит известный кинорежиссер и директор Мосфильма Карен Шахназаров в интервью "Аргументам недели".

Несмотря на свой богатый публичный опыт Шахназаров признаётся, что "большинство программ выходит в прямом эфире, а это очень большой адреналин. В политических шоу есть своя сложность участия. Во время выступления ты должен правильно сформулировать мысль и как можно проще донести её до зрителей. Порой удаётся, порой нет. Каждое выступление – как в первый раз. В процессе беседы неожиданно приходится менять стратегию. В общем, чистая импровизация".

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

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