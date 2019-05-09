Путин поздравил ветеранов с 75-й годовщиной освобождения Крыма

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с 75-й годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков и Днем Победы. Глава государства отметил, что подвиг участников военных действий навсегда останется в памяти российского народа.

"В памяти народа навеки останется беспримерный подвиг солдат и офицеров Красной Армии, моряков-черноморцев, участников партизанского движения, которые в мае 1944 года в ходе упорных, ожесточенных боев освободили легендарный Севастополь и Крым от немецко-фашистских захватчиков", - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что Севастополь сыграл огромную роль в укреплении государственности России, формировании традиций гражданственности и патриотизма. По словам Путина, Севастополь стойко отражал удары противника в Чёрном море.

В 10 часов утра на Красной площади стартовал Парад Победы. Президент Владимир Путин поздоровался с почётными гостями и поздравил ветеранов с праздником Великой Победы.