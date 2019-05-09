Роспотребнадзор дал советы пожилым людям по защите от мошенников

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам пожилого возраста, как защититься от мошенников. На сайте ведомства отмечается, что самого главное - относится бережно к документам и к своим персональным данным.

"Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты", - сказано на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты советуют не перезванивать на номера, с которых приходят сообщении о списании средстве или блокировке банковской карты. В данном случае лучше позвонить по телефону, который указан на банковской карте или обратиться к сотрудникам банка напрямую и уточнить все интересующие вопросы.

Особое внимание эксперты просят обратить на заполнение анкет или опросников. Прежде, чем что-то подписывать или заполнять, внимательно изучите содержание документа.

"С осторожностью приобретайте у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику – товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена, как правило, завышается в десятки раз. С осторожностью посещайте бесплатные демонстрации косметологических услуг с настойчивыми рекомендациями «местного» врача", - советуют специалисты.

Отмечается, что подобные организации или продавцы могут настаивать на заключении дополнительных кредитных договоров на крупные суммы, которые могут содержать "подвох". Обязательно тщательно продумайте приобретение покупки прежде, чем заключать "сомнительные сделки".

В ведомстве подчеркнули, что подобные знания необходимо донести и младшему поколению.