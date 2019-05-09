В Москве 9 мая ожидается жаркая погода с небольшими осадками

В Гидрометцентре сообщили, что в четверг, 9 мая, в Москве и Московской области ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. По данным источника, атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

Отмечается, что в Москве воздух прогреется от 24 до 26 градусов тепла, ночью отметка термометров будет колеблется от +14 до +16 градусов.

В Подмосковье ожидается до 27 градусов тепла, ночью - до +16 градусов.

Синоптики предупреждают жителей столицы и области, что возможна гроза, днём порывы юго-восточного ветра будут около 10 м/с, ночью повысятся до 17 м/с.

Напомним, что 9 мая в России отмечается 74-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.