Эксперт рассказал, какие ошибки могли совершить члены экипажа SSJ

Член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник сообщил, что катастрофа с лайнером "Суперджет" в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть приборов при входе в грозу. По его словам, именно поэтому они потеряли связь.

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"Самолет подчинялся рулям, самолет слушался воли летчика. Сейчас начнут все сводить к проблемам с самолетом, с полосой, с погодой. Но в Sukhoi Superjet 100 за годы эксплуатации 13 раз попадала молния, и ничего с самолетом не происходило. Летчики-испытатели конкретно летали, искали грозовые облака, молнии, смотрели, что будет с самолетом. И ничего не происходило", -передаёт слова Сытника РИА Новости.

Пилот добавил, что членам экипажа следовало отключить "первый комплект автопилота, не выключили первый комплект локатора и не выключили один из комплектов радиостанци".

Почему сгорел Суперджет 100