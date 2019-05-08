В МИД РФ вспомнили роль Бразилии в победе над фашизмом

Бразилия была единственной страной Латинской Америки, которая направила экспедиционный корпус своих военнослужащих в Европу для участия в войне с фашистами. Об этом рассказал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Его слова процитировало агентство ТАСС.

Во вторую мировую войну Бразилия вступила уже под самый ее конец. Рядовые и офицеры бразильской армии воевали в период с сентября 1944 по апрель 1945 года. Они сражались в Италии.

В Европу Бразилия направила контингент из 25 тысяч военнослужащих. В боях погибли 1889 бразильцев.