В расшифровке переговоров пилота SSJ с диспетчерами найдена ошибка

В Сети обнародована расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем авиалайнера "Суперджет", который совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся, вечером 5 мая. По данным источников, в аудиозаписи найдена ошибка.

В СМИ попала расшифровка переговоров диспетчеров и пилота Superjet

Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник в Twitter.

"Потеря радиосвязи. Самолет в "Direct mode"- говорит пилот диспетчеру.

Из аудиофайла следует, что пилот не произносил фразу "самолет горит в молнии", как указывали в расшифровке ранее.

Режим "Direct mode" - "минимальный режим управления". Из него следует, что пилот не может задействовать компьютер при управлении самолётом. Лайнер продолжает лететь точно так же, но за полёт полная ответственности лежит на пилоте.