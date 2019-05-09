"Мне 94, вся в ранениях, прошла всю войну, и жива!"

Их осталось немного: тех, кто прошел фронт, кто доблестно сражался за Родину, кто не трусил перед лицом врага, кто приближал Великую Победу в тылу... И с каждым годом ряды бравых участников войны редеют, но они навсегда останутся в истории нашей страны. «Аргументы недели» накануне знаменательного дня побывали в гостях у ветерана ВОВ, зенитчицы батареи на 2-м Дальневосточном фронте — Гузениной Александры Константиновны, живущей в с. Починки Нижегородской области.

Еще на пороге старенького дома нас встретила пугающим и звонким лаем собака по кличке Дружба. «А собачка укусит?» — осторожно спросили мы. «А то чей, конечно, укусит», — ответила Александра Константиновна и по-доброму улыбнулась. В коридоре пищали маленькие, новорожденные котята. «А куда их — кошка к ним не подходит, выкидывать жалко, они же живые, — промолвила хозяйка избы, — вот и кормлю их сладкой водой, не знаю, протянут ли...»

Александра Константиновна в этом году, в июне, отметит свой уже 94-летний день рождения! Несмотря на свой почтенный возраст, она остается жизнерадостной, стойкой, энергичной, оптимистичной, в здравом уме и не теряет чувство юмора. Женщина из простой семьи, с сильным характером и силой воли. Говорит, что преодолевать трудности и, главное, не ныть, ее научила Война, которую она, молодая девчонка, несмотря ни на что, прошла до конца.

«Добровольцем я ушла на фронт. — вспоминает женщина. — Отец явился с фронта с тяжелым ранением в живот. Не спал ночами, плакал. А мне его жалко: «Это за что же изуродовали папку-то? Я отомщу!». И пошла мстить».

Мстить Александра Константиновна ушла в 42-м, когда ей еще и не было 18 лет. О своем смелом решении Александра не пожалела ни разу.

«Военкомат находился рядом с нашей улицей. Проходит как-то мимо нашего дома военком Болдинский Александр Иванович, а я и спрашиваю его: «А к вам можно придти?». А он, то ли в шутку, говорит: «Пожалуйста». Ну я — скорее заявление писать. Никто не знал о моем решении: ни мать ни тем более отец. Помню, принесла заявление Александру Ивановичу, он глядит на меня серьёзно, спрашивает: «Точно надумала?». Я сначала растерялась, а потом: «А как же! Я пойду за папку мстить!». Ну и приняли заявление. Когда отец узнал, подозвал меня к себе и коротко сказал: «Дочк, это ведь война...».

Сейчас эти слова старушка повторяет уже со смехом, делая акцент на свои далеко не молодые годы, но тогда почти 75 лет назад было не до смеха.









«Когда были налеты на Дзержинск, меня взяли в зенитную часть на малокалиберную батарею. И до свидания, Починки! Ничего не умела. Зато молодая, энергичная. Хорошо, нас сразу обмундировали. Помню, своими «мохрами» я ствол потом чистила у пушки. Я была и подносчицей снарядов, и заряжающей и стреляла. Так я начала войну в Дзержинске. Не помню, чтобы мне было страшно. Хотя ревы самолетов стояли такие, что уши закладывало порой. Сидим и думаем: «Ну все, сейчас мы «полетим» тут все...».

На войне работы хватало всегда, «рот не разевали». Приходилось и вытаскивать раненных солдат с поля боя — своих не бросают: на шинеле, на палатке, на том, что попадалось под руку.

В Дзержинске Александра пробыла недолго, после чего ее направили в Маньчжурию. Именно там зенитчица получила свое ранение в голову, которое сейчас называет «корытом в голове». Если бы не врач-земляк, неизвестно, дожила бы она до такого возраста...

«Ранили меня тогда на сопках в Маньчжурии, отправили в госпиталь. Помню, спрашивают:

Чья?.

Горьковская.

Откуда?

Из Починок.

Своих надо спасать!

Я, когда эти слова услышала, поняла, что попала я в надежные руки. Врач был наш — из Починок! У него руки были «золотые»... Он мне говорит: «Я тебя поставлю на ноги!»

И поставил... Всю ночь у кровати с раненой продежурила медсестра по приказу врача. В госпитале Александра Константиновна получила весточку из дома.

«Папка пишет: «Я напишу в часть вашу, чтобы тебя демобилизовали, как только выйдешь из госпиталя». А я немедленно в ответ пишу своё письмо: «Без вас справлюсь!» (смеется). Говорят же, молодость дана нам вместе с неопытностью. Ну и все, так и осталась. Меня потом хотели все же демобилизовать, но я отказалась и была уже там до конца войны».

Военные будни снятся бойкой старушке и по сей день, но много говорить о войне и о том, что там пережила, она не любит, отговаривается «всяко бывало...». Вспоминала, как спали в землянках на голой земле, иногда сооружали себе «кровать» из сучков; как бегали с боевыми подругами с батареи купаться на речку по-быстрому. А один раз благодаря этой речке, зенитчица Александра получила заслуженную лычку (полоску на погонах) за обнаружение врага.

«Стою на посту и слышу идет кто-то — галька летит в речку — бульк! Кому-то понадобилась наша батарея... На шее у меня бинокль был, в руках — автомат. Когда и стрелять из него приходилось... Себя в обиду не давали! Ну и подняла тревогу — поймали тогда вражину. Мне сразу лычку младшего сержанта за него присвоили!»

Но звания Александра не любила, не кичилась этим.

«Не надо мне никакого звания! Это ж надо сидеть — к погонам эти лычки пришивать!» (смеется).

Победу она встретила у берегов Японии, в Маньчжурии.

«Война закончилась, мы все радостно обнимаемся, целуемся с теми, кто остался в живых. А я скорее домой телеграмму: «написала заявление, остаюсь здесь жить» — хотела оставаться военной... Через некоторое время мне письмо — чтобы я ехала домой, отец тогда совсем плохой был...»

Так и осталась «военная» мечта молодой и храброй девушки несбыточной.









«После войны работала в колхозе. А куда же — без образования? Летом — поле, а зимой — конюшня. Но я очень любила лошадей еще с детства. Помню, как придем со школы — и на конюшни. Папка говорил: «Похоже, конюхом надо брать».

Высшего образования Александра Константиновна так и не смогла получить. «А кто в колхозе работать будет, если все пойдет учиться?» — рассуждала она. Работа всегда стояла на первом месте. Даже сейчас зенитчица говорит: «Работа жизнь дает».

О личной жизни Александра Константиновна вспоминает не охотно. На войне для этого времени не было. Но как-то с трудом верится, что к такой девушке никто не «подбивал клинья».

«Писал мне потом Петька Ряполов, украинец. Петька был наводчиком, я — подносчик снарядов, все время вместе — так и познакомились. Рассказываю о нем мамке, а она мне: «Только не за украинца! Тебе что, русских не хватает?» И как начала меня отчитывать. Раньше ведь, родительское слово — закон, не то что сейчас — «мы сами хозяева». А он мне долго писал... Я уже тогда познакомилась с ныне покойным мужем, и у нас дело шло к свадьбе. А он мне прислал письмо, в котором спросил, можно ли ко мне приехать. На что я ему написала: «Уже опоздал».

Своего мужа как ни странно, Александра встретила уже после войны — ученый, зоолог, главный зоотехник на школьном заводе. Так образовалась семья: простая колхозница, закончившая 7 классов, и человек с высшим образованием. Александра вспоминает, как не сразу приняла ее свекровь. Говорила, мол, своему сыну: «Ты на ком жениться собрался? На военной б*...?»

С супругом, по воспоминаниям нашей героини, жили хорошо, воспитали троих сыновей. Правда, сейчас уже в живых никого нет — Александра Константиновна и детей пережила, и мужа. О долгожительстве ей некогда еще нагадала цыганка — пророчество сбылось...

«Я не думала, что до таких лет доживу! Всех схоронила. Мне 94, вся в ранениях, прошла всю войну, и жива! — поражается ветеран. — Значит судьба такая. Видимо, все равно есть Господь».









К Александре Константиновне ходят работники из соцзащиты, помогают ей по хозяйству, но бодрая старушка смеется: «Это я теперь как барыня: и уберут, и воды из колонки натаскают. Может, из ложечки еще покормите? Я же шевелюсь еще!»

Общаться с Александрой Константиновной было одно удовольствие. Женщина с мужским именем и таким же боевым характером и добрым сердцем! «На дорожку» сказала нам: «Берегите, главное, свое здоровье! Холодное не пейте! Тяжелое не поднимайте!»... Долго не могли мы распрощаться с ней... Женщина интересной судьбы и кладезь мудрости и опыта.

Прошло почти 75 лет со дня Победы над нацистской Германией... Пусть жестокий опыт войны больше не повторится! Пусть будет мирным небо над нашими головами, и ясное солнце будут светить нам и нашим детям и правнукам! С праздником Великой победы!