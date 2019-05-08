Мария Бутина выйдет на свободу 5 ноября

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США и в настоящее время отбывающая тюремный срок, выйдет на свободу 5 ноября. Об этом сегодня журналистам сообщили в федеральном Бюро тюрем.

В настоящее время Мария Бутина пребывает в следственном изоляторе американского города Александрия (штат Виргиния). Точная дата ее перевода в федеральную тюрьму пока неизвестна.

На родину Мария будет депортирована сразу после отбытия срока тюремного заключения. Судья федерального суда Таня Чаткэн удовлетворила соответствующее ходатайство стороны обвинения.

Напомним, суд Вашингтона приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ". Россиянка провела в заключении более 9 месяцев.