В Керчи крадут высаженные цветы

Не успели еще остыть газетные полосы от радостных новостей о высадке цветов на улицах города и в парках, как подоспела «ложка дегтя». Из цветочных клумб в Комсомольском парке и на въезде в город эти яркие недавно высаженные цветы уже успели пропасть, пишут «Аргументы недели-Крым».

Причем произошло это не без помощи самих керчан. Такое положение вещей возмущает главу администрации Сергея БОРОЗДИНА.

Управление жилищно-коммунального хозяйства уже успело оценить нанесенный городу ущерб - убытков насчитали более, чем на 10 тысяч рублей. «Вандалы без угрызений совести воруют результаты чужого труда», - сетует мэр.

Действительно руки опускаются, когда видишь, что только что проделанную кропотливую работу бесследно уничтожают. Однако в соцсетях главе администрации напоминают, что муниципалитет уже давно собирается установить камеры видеонаблюдения, но никак не установит. С 2015-го года идет разговор об «умном городе», где все фиксируемые правонарушения будут стекаться в один ЦУП. Однако все это остается лишь декларациями. Может быть, в этом проблема? Необходим более пристальный контроль.

«Сперва установите камеры наблюдения, затем повышайте штрафы. Глядишь – и вандализм резко снизится!» - комментирует ситуацию керчанин Антон. Хочется верить, что руководство города все же прислушается к совету.

Однако БОРОЗДИН подвел итог: «Несмотря ни на что, работа по озеленению и благоустройству будет продолжена. Остается надеяться, что у керченских вандалов проснется совесть и понимание, что воруя цветы с городских клумб, они обворовывают сами себя».