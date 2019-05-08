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"Путин должен быть доволен выборами на Украине". Что пишут западные СМИ о Зеленском

8 мая 2019, 19:13 [«Аргументы Недели», Ольга НОВИКОВА ]

"Путин должен быть доволен выборами на Украине". Что пишут западные СМИ о Зеленском

Как известно новый  президент - Владимир Зеленский. Теперь ему предстоит справляться с ролью президента не в рамках телесериала, а в реальной жизни. «Аргументы недели» изучили публикации многих иностранных СМИ о результатах украинских выборов. 

 

Италия

Журналист Розальба Кастеллети пишет в общественно-политической газете La Repubblica, что Украина воплотила телешоу в жизнь, понятия реальности и вымысла смешались.

В ходе предвыборной кампании было сложно провести грань: где Зеленский - кандидат в президенты Украины, а где Зеленский - персонаж сериала «Слуга народа». Его многие неприятели опасаются, что некоторые возможные решения Зеленского могут стать губительно опасными для одной из беднейших стран Европы.

 

Турция

Украинский народ сделал самый критический выбор после кризисных событий 2014 года, уверена турецкая газета Hürriyet. На Донбассе и в Крыму сейчас проживает около пяти миллионов граждан Украины, следовательно, избирательные участки Украины не увидели примерно 1/6 часть украинских избирателей, так как всего отдали свои голоса 30 миллионов граждан.

 

Германия

Немецкая газета Handelsblatt опубликовала материал Маттиаса Брюггмана, где он пишет, что, выбрав телезвезду Зеленского в президенты Украина шагнула в неизвестность. Аргументировал он свою позицию недостатком политического опыта у Зеленского, так как сыграть в телесериале роль учителя истории, случайно ставшим президентом - недостаточно. 

Издание пишет, что Украина опять выбрала некоего предполагаемого целителя, не перестав мечтать, надеяться и требовать. Более того, по мнению Handelsblatt, Порошенко был самым скромным главой Украины. Однако и это не удержало его от невероятного соблазна разграбления Украины — по меньшей мере, его политическим окружением. Эта тема стала оживлённым предметом для обсуждения между Зеленским и Порошенко на предвыборном словесном поединке 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. После освещения этой предвыборной борьбы журналистами она начала выглядеть довольно грязно, так, словно все только и ждали момента, когда, наконец, можно будет обвинить президента в коррупции. Кажется, так и происходит высшее проявление демократии.

Другое немецкое издание - Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало поражение Петра Порошенко «унизительным и позорным». Идея Порошенко отвлечь внимание от внутренних проблем Украины, аргументируя всё боязнью попасть под контроль Владимира Путина, не сработала. 

Ежедневная газета Die Zeit не стесняется писать о том, что выбрать новым президентом страны артиста — это ненормально. Однако возможно следует рассматривать избрание харизматичного Зеленского как новый шаг к демократии. Украине еще далеко до настоящего правового государства с независимыми судами, абсолютно свободной прессой и политиками, которые борются с коррупцией вместо того, чтобы обогащаться самим. Но страна развивается в этом направлении. 

Гамбургская бульварная газета Bild сообщает, что эти выборы действительно можно назвать историческими. В стране впервые появился глава государства без какого-либо опыта политического управления. К тому же это самая убедительная победа, которую когда-либо одерживал президент независимой Украины.

 

Швейцария

Давид Науэр на сайте Schweizer Radio und Fernsehen пишет, что новое начало жизни украинцев называется «Владимир Зеленский». Этот 41-летний мужчина сделал потрясающую карьеру. Еще три с половиной месяца назад он был простым комиком и смешил людей. Теперь он президент, на которого надеются многие миллионы граждан Украины.

Однако его избрание — это пари с большой долей риска, украинская рулетка. Малая часть избирателей смогла привести рациональные аргументы, почему они отдали свой голос именно за Зеленского. Вместо этого звучало нечто расплывчатое: артист в общем-то симпатичный, он новичок, он не из старой системы. Или просто: он не Порошенко.

Neue Zürcher Zeitung уверена, что Украина, и так живущая в кризисе, выбрала неопределённость. Выбрать в президенты политически слабую фигуру - рискованный эксперимент, который удалось успешно реализовать из-за продолжительного недовольства украинцев в адрес правящих политиков.

 

Швеция

Корреспондент SVT (Шведское телевидение) Берт Сундстрём (Bert Sundström) сообщил о своей уверенности в том, что поначалу смена власти не повлечёт за собой никаких громких происшествий для страны, так как Зеленский будет пристально следить за желаниями украинцев. 

В одном из сюжетов на том же телеканале сторонница Порошенко заявляет, что люди сошли с ума, и что нельзя полагаться на «вымышленную фигуру».

СМИ Швеции Dagens Nyheter обратило особое внимание на то, как результаты голосования распределены по Украине. Самую большую поддержку Зеленский получил на востоке и юге Украины, где доля голосов за него превысила 85%. 

Кроме того, Dagens Nyheter пишет, что кампания проводилась очень умело и оказалась чрезвычайно эффективной. На самом деле нет ничего странного, что у Зеленского всё получилось. Нынешний президент Петр Порошенко сам вел себя так, что выборы превратились в шоу.

Несмотря на незрелость политической культуры на Украине, выборы были открытыми, критика нынешнего президента — явной, а результата никто не знал заранее.

 

Норвегия

Норвежская газета Dagbladet называет итоги выборов на Украине очередной революцией. Никто не знает, что Зеленский будет делать, когда вступит в должность президента Украины. В отсутствие альтернативы 75% украинцев выбрали полную неизвестность.

Газета Aftenposten пишет, что человек, над которым смеялись ранее, теперь стал самым влиятельным человеком Украины. 

На Украине путь к богатству часто лежит через политику. Богатые бизнесмены, так называемые олигархи, покупают себе политическое влияние. И свою власть они используют, чтобы запустить руку в государственную казну, получить бизнес-выгоды или организовать монополии. Зеленский пообещал разрушить эту систему и бороться против коррупции и бедности. Однако критики утверждают, что его самого поддерживает олигарх — миллиардер Игорь Коломойский.

 

Дания

Путин должен быть доволен результатами выборов на Украине, констатирует газета Jyllands-Posten. Он избавился от Порошенко, который в роли киевского коллеги доставлял Путину очень много неудобств.

Неизвестно, как сложатся отношения с большим соседом, и это может представлять большую проблему для нового президента Украины. Сам Зеленский мало что смог рассказать о своей стратегии, довольствовавшись лишь прочтением короткой речи с листа после победы.

 

Финляндия 

Финская телерадиокомпания Yle недоумевает, как полный новичок в политике может навести порядок в обществе. Владимиру Зеленскому срочно необходимо найти союзников и окружить себя компетентными и верными советниками. Если он такой умный, как кажется, он уже начал собирать умелый штаб.

Самое важное для него — убедить народ вместе с ним вступить на тернистый путь трудных, но необходимых изменений. Изменений, которые многим не понравятся, потому что они, например, приведут к повышению коммунальных сборов или новым правилам в сфере здравоохранения.

Многие ждут от  Зеленского чуда. Людей, которые ждут, что какой-нибудь государственный руководитель улучшит их жизнь словно по взмаху волшебной палочки, особенно много среди представителей старшего поколения. Эти люди, находившиеся в свое время под давлением Советского Союза, не привыкли ничего делать на благо общества.

Владимир Зеленский может всех удивить и стать достойным президентом, но точно так же его срок может обернуться провалом, который украинцы нескоро забудут.

Helsingin Sanomat пишет, что самое важное в выборах на Украине заключается в том, что действующий президент признает свое поражение и отказывается от власти и уходит спокойно. 

Ilta-Sanomat считает, что многие российские журналисты наблюдали за ходом выборов на Украине с открытой завистью. Ведь в России абсолютно невозможно представить, чтобы Путин согласился провести дебаты с оппонентом на стадионе перед всем народом. Или чтобы противнику Путина дали победить в ходе свободных выборов.

 

Польша

Gazeta Wyborcza констатирует, что новый президент Украины - это вызов для ЕС и Польши. Неизвестно, как Зеленский продолжит реформы, начатые его предшественником, какие он установит отношения с Европейским союзом. Однако страны ЕС должны сделать все возможное, чтобы отношения с Киевом были как можно лучше. Мы должны поддержать Украину, когда Россия будет шантажировать её, закрыв газовый или нефтяной кран. Наконец, мы должны совместно сохранить санкции, наложенные на Кремль за агрессию против Донбасса и Крым.

Если Киев откажется от своих европейских устремлений, он может превратиться в падшее государство, буферную зону между Востоком и Западом, на которую и рассчитывает Кремль. Это вызов для президентства Зеленского.

 

Чехия

Президентские выборы на Украине продемонстрировали силу гражданского общества. Так однозначно оценил победу актера Владимира Зеленского чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек, пишет чешский журнал Tyden.

Чешское издание Respekt сомневается в лидерских способностях комика Зеленского, вероятно в нём пока только растёт украинский лидер. Но для подтверждения этого, было бы честно рассказать избирателям что-нибудь о собственных взглядах, но ему это было не нужно. Кампания - не политика. Хотя и там он был похож скорее на ведущего или (на кого же еще) продюсера, который составляет весьма симпатичный ансамбль, но сам стоит позади. А воюющим странам в качестве лидеров нужны совсем другие личности.

Петру Порошенко не повезло. На выборах он победил бы любого, кроме кандидата типа Зеленского. Против него не сработала стратегия Порошенко «я вам не нравлюсь, но я — стабильность, и, смотрите, кое-что у нас получилось». Зеленский не колебался и не мялся, как многие другие известные украинцы, о которых говорили в связи с президентскими выборами. Он воспользовался шансом и вызвал все надежды, которые только можно было вызвать.

 

Хорватия

Хорватское СМИ Jutarnji list уверена, Зеленский воспользовался настроениями в обществе, и провел необычную кампанию, полную шуток, комичных высказываний и остроумных выступлений в социальных сетях, где у него миллионы друзей.

Победа Зеленского соответствует протестным настроениям избирателей во многих других странах мира, что подтверждают избрание президентом Дональда Трампа, Брексит и подъем «Движения пяти звезд» в Италии, которое к власти тоже привел комик.

 

Сербия

Зеленскому удалось заручиться поддержкой русского меньшинства на Украине, пишет сербское Интернет-издание Alo. Часто в своих обращениях он говорил по-украински и по-русски, что сыграло большую роль, ведь вопрос о русском языке на Украине так и не решен до конца.

Порошенко пытался воспользоваться плохими отношениями с Россией, которые Киев во многом испортил сам, и завоевать симпатию украинских националистов. Зеленский во время кампании в основном упирал на коррупцию и плохое экономическое положение страны.

Судя по результатам, украинцам важнее развитие страны, чем война с Россией.

 

США

Американская газета Wall Street Journal старается успокоить страсти, обещая украинцам и собственным читателям, что Зеленского подтолкнут в правильном направлении: «Украинцам есть, чем гордиться. Юная демократия провела прекрасно организованные выборы без больших нарушений. Избиратели выбрали еврейского главу государства, причем происхождение кандидата не было вопросом, что свидетельствует о плюрализме Украины. А господин Порошенко принял волю избирателей. И всё же тон этой кампании свидетельствовал о досадном разделении нации. Мистер Порошенко сказал, что победа Зеленского превратит Украину в колонию России. И почему-то, по мере того, как военные действия против российских агентов в южной Украине (так в тексте — прим. ред.) привели страну к кровавому тупику, ведшаяся Порошенко игра на струне национальной безопасности не нашла отклика в душах избирателей… США и Европа должны сделать все, что могут, для помощи этой стране. Украина сохранила, несмотря на смуту, прозападное общественное мнение и нужно, чтобы друзья за это подтолкнули ее в правильном направлении».

 

 

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В Словакии надеются на улучшение отношений России и Европы

В Словакии надеются на улучшение отношений России и Европы

Спикер Национального совета (парламента) Словацкой Республики Андрей Данко заявил, что готов бороться за сближение России и Европейский стран. По его мнению, ограничительные меры против РФ - "большая глупость".

//Криминал

Россиянину, ограбившему банк на Шпицбергене, вынесли приговор

Россиянину, ограбившему банк на Шпицбергене, вынесли приговор

Окружной суд Северного Тромса приговорил гражданина России к одному году и двум месяцам тюремного заключения за попытку ограбить банк на Шпицбергене в Норвегии. Об этом сообщает телеканал NRK.

//Политика

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днём Победы

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днём Победы

Дмитрий Песков пояснил журналистам, почему Путин не поздравил новоизбранного президента Украины Зеленского и главу государства Петра Порошенко с Днём Победы. По его словам, Зеленский ещё не вступил в должность.

//Общество

В Казахстане родилась своя "матерь драконов"

В Казахстане родилась своя "матерь драконов"

В Казахстане родилась своя "матерь драконов". Скорее всего, именно так станут между собой называть ее жители города Караганда, в котором она появилась на свет не далее как 26 апреля.

//Общество

Заслуженный лётчик рассказал, почему нельзя перекладывать вину за трагедию в Шереметьево на пилотов

Заслуженный лётчик рассказал, почему нельзя перекладывать вину за трагедию в Шереметьево на пилотов

Появились новые данные в сети о самолете Sukhoi Superject 100, сгоревшего 5 мая. Оказалось, что удар молнии не нанес существенного ущерба лайнеру.

//В мире

Порошенко ничего не грозит по делу о Евромайдане

Порошенко ничего не грозит по делу о Евромайдане

Украинский президент не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу о гибели людей во время Евромайдана. О причинах неявки никто не сообщил. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

//В мире

Следком возбудил новое уголовное дело против боевиков ВСУ

Следком возбудил новое уголовное дело против боевиков ВСУ

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту недавних новых обстрелов на Донбассе, в результате которых погибли мирные люди. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

//Общество

Уберите тошнотворный гламур с Красной площади!

Уберите тошнотворный гламур с Красной площади!

«Уберите Ленина с денег! - призывал большой советский поэт Андрей Вознесенский, - он – для сердца и для знамён»! Место – билеты Госбанка СССР - для портрета вождя мирового пролетариата было оскорбительным, по мнению Вознесенского.

//Авторы АН

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