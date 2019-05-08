Эксперт прокомментировал задержку вылета Суперджета из Москвы в Ригу

Вылет самолета «Суперджет» по маршруту Москва-Рига 7 мая отменили из-за запаха гари, а людей эвакуировали. Что же произошло на самом деле?

Самолет по маршруту Москва-Рига должен был вылететь 7 мая в 22:55. Но совершил рейс только в 01:09. Как пишут СМИ, кто-то из пассажиров почувствовал запах гари и в салоне самолета поднялась паника. Людей эвакуировали. Также в прессе проскочила информация, что данный рейс совершали авиакомпания «Аэрофлот» и airBaltic.

По данному поводу есть комментарии достоверного источника из Латвии, который разъясняет некоторые нюансы.

«Такой случай имел место быть. Сейчас СМИ пишет о совместном рейсе российской и латвийской компании. Поясняю. Данный тип самолета принадлежит компании «Аэрофлот». При чем тут airBaltic? По данному маршруту (Москва-Рига или Рига-Москва) совершают рейсы обе компании по совместному договору между двумя странами, поэтому такие рейсы называются совмещенными.

Что же касается «Суперджета» и вчерашней ситуации, то люди просто напуганы трагедией, которая произошла 5 мая. И это понятно. Да, могли почувствовать запах гари, но если бы была найдена сразу же проблема и устранена, то самолет вполне спокойно мог совершить полет. Хотя, я бы не был особо спокоен насчет данного типа самолета. Слишком много проблем с ним. И этот случай (рейс Москва-Рига) не первый с начала года. Я полностью согласен с комментариями министра сообщения Латвии, что аэропорт «Рига» готов к аварийным ситуациям. Поверьте, латвийские специалисты не растеряются. Но данный тип самолета может просто не долететь до Риги. И это беспокоит. Немного о совмещенном рейсе. Авиакомпания сама решает, какой тип самолета может поставить на рейс, например, Рига-Москва или Москва-Рига. Латвийская авиакомпания обычно ставит «Бомбардиры» или «Боинг».